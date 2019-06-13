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ВСУ готовятся к срыву переговоров по перемирию в Донбассе

Фото: www.globallookpress.com
Разведка получила данные, что Киев настроен на провокации

Очередное перемирие в Донбассе может быть прекращено из-за провокации со стороны Киева.

"Нашей разведкой получены данные о подготовке силами информационно-психологических операций (ИПсО) ВСУ информационной акции, имеющей главной целью срыв переговоров в Минске 19 июня по принятию решения об объявлении перемирия", - 

приводит "Донецкое агентство новостей" заявление заместителя начальника Управления Народной милиции ДНР Эдуарда Басурина. 

Он добавил, что в район города Авдеевка в нескольких километрах от Донецка прибыли съемочные группы трех украинских телеканалов. Кроме того, туда же приехала группа из шести человек, которая обстреляет тыловые позиции Киева, после чего будет сделан информационный сюжет о том, что ополченцы открыли огонь по ВСУ. 

Встреча Контактной группы по мирному урегулированию конфликта в Донбассе пройдет в столице Белоруссии 19 июня. 


Валентина МАЙОРОВА
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