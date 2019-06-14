Россия ждет сигналов от Украины

Заместитель министра иностранных дел России Григорий Карасин считает, что Украина не собирается в ближайшее время работать над улучшением отношений между Москвой и Киевом и не планирует новых встреч по Донбассу.



"Пока речи о подготовке встреч не идет, но и сигналов о готовности с украинской стороны пока не поступало. Мы будем готовиться к такой работе, но она должна носить совместный и честный характер, без скрытых повесток дня и антироссийской риторики порошенковского периода", -

заявил Карасин в интервью ТАСС, отвечая на вопрос о том, ожидаются ли контакты на уровне заместителей министров стран "нормандской четверки".

Нормандский формат переговоров по Украине был разработан 5 лет назад, в июне 2014 года. Главы России, Украины, Франции и Германии обсудили урегулирование конфликта в Донбассе во время празднования 70-летия высадки войск союзников в Нормандии. С того времени стороны провели ряд встреч на высшем уровне.



