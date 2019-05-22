Эксперты "пророчат" разрыв Анкары с Вашингтоном, однако далеко не все так очевидно

Закупка Турцией российских ЗРК С-400 может стать первых шагом этой страны к выходу из НАТО. Такой точки зрения придерживается председатель президиума "Офицеров России", Герой России Сергей Липовой. По его мнению, сделка подрывает единство альянса, который "затрещит" по швам после выхода из него Турции.

Эта страна в НАТО с 1952 года и является старейшим членом альянса, однако сейчас, по словам Липового, которого цитирует РИА "Новости", в Анкаре осознали, что для защиты собственных интересов необходимо избавиться от влияния Запада во главе США.

Накануне Вашингтон дал Анкаре две недели на отказ от сделки с Россией, и в противном случае Турция не получит F-35, против нее будут введены санкции и наказание по линии НАТО. Однако турецкие власти уже отреагировали, подчеркнув, что покупка состоялась, а турецкие зенитчики отправились в Россию на обучение. Об этом в среду, 22 мая, заявил министр национальной обороны Турции Хулуси Акар.

Судя по всему, Турция не откажется от С-400 даже ценой потери F-35. Экономически это довольно ощутимый удар, так как на территории Турции уже развернуто производство комплектующих для F-35, и все это придется заморозить. Но вместе с тем, Россия могла сделать крайне выгодное предложение Турции касательно истребителей Су-57, поэтому в Анкаре спокойно реагируют на угрозы Вашингтона.

Выходить из НАТО Турция вряд ли будет, так как страна десятилетиями находится в системе альянса. Вместе с тем, разногласия по поводу С-400 и отношения к России и ситуации в курдами в Сирии, сильно подорвали партнерство Анкары и Вашингтона, поэтому партнерство по линии НАТО США и Турции, скорее всего, станет более прохладным. Турецких военных будут реже звать на учения, уровень доверия снизится. А дальше все будет зависеть от Эрдогана.