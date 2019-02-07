США шантажируют Турцию своими ЗРК

Американцы поставил Анкару перед выбором: или их Patriot, или российские С-400

Не видать Турции зенитно-ракетных комплексов США как своих ушей, если она позарится на оружие из РФ. Такой ультиматум выдвинули Анкаре в Белом доме.

"Мы не будем запрашивать разрешение Конгресса и не сможем осуществить продажу Турции систем Patriot, если процесс продажи С-400 будет продолжаться",

– цитирует высокопоставленного чиновника из США Hürriyet Daily News.

Собеседник уточнил, что, прежде чем купить российские ЗРК, Турции следует хорошо подумать, ведь данная "оплошность" может грозить рядом лишений вплоть до санкций, которые Штаты гарантируют в рамках закона "О противодействии противникам Америки посредством санкций". Кроме того, существует большая вероятность, что приобретение С-400 негативно скажется на турецком участии в программе истребителей пятого поколения F-35.

Накануне в России назвали сроки поставок комплексов Анкаре. По словам главы Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству РФ Дмитрия Шугаева, это произойдет "к осени 2019 года".