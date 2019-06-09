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США не позволили бы Украине иметь ядерное оружие.Об этом заявил российский сенатор Алексей Пушков.
"Чего не только не говорят в Раде! Вот обвиняют Кравчука и Кучму, что они отдали за "ничтожную бумажку третий ядерный потенциал в мире". А не то была бы сейчас Украина великой ядерной державой. Пусть успокоятся: никто, и прежде всего США, не позволил бы Украине иметь ядерное оружие", -– говорится в сообщении Пушкова в "Твиттере".
Напомним, ранее экс-президент Украины Кучма подвергся критике со стороныдепутата Юрия Левченко. По его мнению, в свое время власти страны променяли "третий ядерный потенциал мира" на малозначащую "бумажку". При этом Кучму обвинили в госизмене.
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