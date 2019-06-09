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"Пусть успокоятся": Украине не позволят владеть ядерным оружием

Фото: www.globallookpress.com
Киеву никогда бы не позволили иметь ядерное оружие, отметил сенатор Алексей Пушков

США не позволили бы Украине иметь ядерное оружие.Об этом заявил российский сенатор Алексей Пушков.

 "Чего не только не говорят в Раде! Вот обвиняют Кравчука и Кучму, что они отдали за "ничтожную бумажку третий ядерный потенциал в мире". А не то была бы сейчас Украина великой ядерной державой. Пусть успокоятся: никто, и прежде всего США, не позволил бы Украине иметь ядерное оружие", -– говорится в сообщении Пушкова в "Твиттере".

Напомним, ранее экс-президент Украины Кучма подвергся критике со стороныдепутата Юрия Левченко. По его мнению, в свое время власти страны променяли "третий ядерный потенциал мира" на малозначащую "бумажку". При этом Кучму обвинили в госизмене.


Андрей ДОВЛАТОВ
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