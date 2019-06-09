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Берега попутали: Москву возмутили заявления Киева о "суверенитете Крыма"

Фото: www.globallookpress.com

 Иск Киева в морской арбитраж в Гааге лежит вне юрисдикции этой инстанции, заявили в МИД России.

Отмечается, что Украина получит отказ в рассмотрении "спора, касающегося прав прибрежного государства в Черном море, Азовском море и Керченском проливе".

Как известно, слушания пройдут с 10 по 14 июня. Согласно позиции Москвы, украинская сторона обратилась в арбитраж "в надежде добиться "юридического" признания своего "суверенитета над Крымом".

"Вместе с тем, сформированный на основании Конвенции 1982 года морской арбитраж в силу своей ограниченной компетенции не может рассматривать вопросы, касающиеся территориальной принадлежности суши, в том числе Крымского полуострова", -– указывается в заявлении МИД РФ.

Как уточнили в министерстве, если по итогам заседания арбитраж согласится с аргументами Москвы, то инициированное Киевом дело завершится на этапе юрисдикционных возражений.


Андрей ДОВЛАТОВ
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