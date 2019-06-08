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Американцы в недоумении от прихода Зеленского к власти

Владимир Зеленский. Фото: www.globallookpress.com
В Вашингтоне до сих пор не понимают, как артист так быстро сел в президентское кресло

Бывший посол США на Украине Стивен Пайфер рассказал о том, как воспринимают в Америке Владимира Зеленского.

По его словам, в Вашингтоне очень удивлены тому, как быстро он смог подняться по карьерной лестнице.

"Америка очень удивлена, как быстро Зеленский превратился из актера в лидера политической жизни",

цитирует Пайфера Новое время.

При этом экс-посол добавил, что Зеленский пока остается для американцев большой загадкой. Белый дом и его союзники пытаются понять, что стоит ждать от украинского президента в плане внутренней и внешней политики, а также борьбы с коррупцией.

Ранее сообщалось, что эксперты конгресса США подготовили аналитическую записку о новом президенте Украины Владимире Зеленском.

Евгений БЫСТРИЦКИЙ
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