Американцы в недоумении от прихода Зеленского к власти

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Бывший посол США на Украине Стивен Пайфер рассказал о том, как воспринимают в Америке Владимира Зеленского.
По его словам, в Вашингтоне очень удивлены тому, как быстро он смог подняться по карьерной лестнице.
"Америка очень удивлена, как быстро Зеленский превратился из актера в лидера политической жизни",
– цитирует Пайфера Новое время.
При этом экс-посол добавил, что Зеленский пока остается для американцев большой загадкой. Белый дом и его союзники пытаются понять, что стоит ждать от украинского президента в плане внутренней и внешней политики, а также борьбы с коррупцией.
Ранее сообщалось, что эксперты конгресса США подготовили аналитическую записку о новом президенте Украины Владимире Зеленском.
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