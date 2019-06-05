Киев заранее готовится к энергетическим ударам

Киеву нужно запастись энергоресурсами, призвал представитель президента в правительстве Украины Андрей Герус. По его словам, сейчас самое время воспользоваться моментом и начать "действовать", причем важно сделать это незамедлительно.

Пока страна располагает более чем достаточным количеством нефтепродуктов, однако близятся нелегкие времена. Незалежную, предупредил Герус, ждут переломные моменты. Ей угрожают сразу три кризиса.

"Это – нефтепродукты, кризис электроэнергетики с 1 июля и затем – газовый кризис в январе",

– цитирует президентского представителя РИА "Новости".



Первый пункт, о котором он упоминает, касается поставок нефти и нефтепродуктов из России, запрет на которые введен в апреле. Впрочем, уже тогда начали поговаривать об энергетическом ударе в соседнем государстве.

Второй кризис, по мнению Геруса, Украине грозит после внедрения новой модели оптового энергорынка. Его либерализация запланирована на 1 июля. Это второй шаг после запуска розничного рынка электроэнергии, который заработал с 1 января.

И, наконец, главная опасность, которую с содроганием сердца ожидают в Киеве, – это ввод в эксплуатацию "Северного потока – 2", после чего необходимость в украинском транзите газа может отпасть.

Сделать запас энергоресурсов важно до урожайного периода, то есть до конца лета, подчеркнул Герус.