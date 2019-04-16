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На Украине назвали срок завершения "Северного потока – 2"

Фото: www.globallookpress.com
Строительство топливной магистрали затянется

Новый год не начнется с запуска "Северного потока – 2", который не дает покоя Незалежной, не сомневается глава НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев. По его словам, старт топливной магистрали будет отложен на 6 месяцев, а может, и на целый год, что не станет ни для кого сюрпризом. К задержке все готовы, заключил руководитель энергетической компании.

"Для россиян это, наверное, даже возможность. И они, по моему прогнозу, пытаются воспользоваться тем фактом, что "Северного потока – 2" нет, и могут устроить очередной газовый кризис, это очень в их стиле",

заявил он в интервью ТСН.ua, напомнив о "Турецком потоке", который, по прогнозам украинца, заработает аккурат в день, предназначенный для запуска "СП-2".

Андрей Коболев. Фото: Zuma\TASS

Отсрочкой, по мнению Коболева, вызван повышенный интерес РФ к трехсторонним переговорам. К ним участники приступят сразу после выборов, то есть в первых числах мая, сообщил глава "Нафтогаза", сославшись на пожелания вице-президента Еврокомиссии Мароша Шефчовича.

Москва, подчеркнул собеседник издания, не станет вести диалог, пока не узнает, каким будет дальнейший политический курс Киева. Между тем известие о следующем правителе Незалежной вряд ли вдохнет новую жизнь в российско-украинскую полемику. 

Ксения АНДРЕЕВА
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