Строительство топливной магистрали затянется

Новый год не начнется с запуска "Северного потока – 2", который не дает покоя Незалежной, не сомневается глава НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев. По его словам, старт топливной магистрали будет отложен на 6 месяцев, а может, и на целый год, что не станет ни для кого сюрпризом. К задержке все готовы, заключил руководитель энергетической компании.

"Для россиян это, наверное, даже возможность. И они, по моему прогнозу, пытаются воспользоваться тем фактом, что "Северного потока – 2" нет, и могут устроить очередной газовый кризис, это очень в их стиле",

– заявил он в интервью ТСН.ua, напомнив о "Турецком потоке", который, по прогнозам украинца, заработает аккурат в день, предназначенный для запуска "СП-2".

Отсрочкой, по мнению Коболева, вызван повышенный интерес РФ к трехсторонним переговорам. К ним участники приступят сразу после выборов, то есть в первых числах мая, сообщил глава "Нафтогаза", сославшись на пожелания вице-президента Еврокомиссии Мароша Шефчовича.

Москва, подчеркнул собеседник издания, не станет вести диалог, пока не узнает, каким будет дальнейший политический курс Киева. Между тем известие о следующем правителе Незалежной вряд ли вдохнет новую жизнь в российско-украинскую полемику.