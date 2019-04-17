От "Газпрома" требуют заключить контракт с компанией, которой нет

Россия воспользуется проблемами с "Северным потоком – 2", чтобы надавить на Евросоюз. Об этом предупредил глава "Нафтогаза Украины" Андрей Коболев. По его словам, уже "очевидно", что с 1 января 2020 г. газ по новой трубе в Европу не пойдет. Но и контракт на поставку топлива через Украину к этому времени завершится. Однако Россию эта ситуация более чем устраивает, считает Коболев.

"Россияне делают все возможное, чтобы договора не было, именно чтобы пошантажировать Европу. Газовый кризис – это их стандартный ход в подобных ситуациях", – заявил он в интервью ТСН.ua.

Между тем украинская сторона, по словам Коболева, делает все возможное, чтобы новый контракт был согласован как можно быстрее, поэтому хочет провести переговоры уже в мае. Условия Киева просты – "выгодные тарифы", которые покроют "экономически обоснованные расходы" на транзит, четкое предварительное бронирование мощностей и их полная оплата в любом случае.

Вот только в соответствии с европейским законодательством, жить по которому стремится Украина, управлять ГТС должен не "Нафтогаз", а сторонняя структура. И контракт "Газпром" должен заключать уже с ней, отметил Коболев.

"К концу июня планируем подготовить компанию, которая будет ядром нового оператора. В ней будут находиться все люди и процессы, она будет работать и обеспечивать транспортировку газа. Она должна к концу года быть выделена из группы НАК "Нафтогаз Украины" и передана тому, кого определит правительство в качестве нового собственника", – уточнил он.

Таким образом, сейчас нового оператора ГТС Украины еще нет, и заработает он в лучшем случае в начале будущего года. Однако это не мешает Киеву обвинять Москву в том, что это она "затягивает" переговоры по новому транзитному контракту.

При этом на Украине не скрывают, что новые российские газопроводы вообще лишают ГТС смысла. По данным Коболева, запуск "Турецкого потока" отнимет 1/6 часть транзита у Украины. "Северный поток – 2" – и того больше. Поэтому проблемы, которые создает Дания "Газпрому", оборачиваются для Украины живыми деньгами.

"Любые отсрочки дают нам больше возможностей вести переговоры и сохраняют на более длинный срок транзит по территории Украины. Для Украины каждый месяц отсрочки этого проекта – это дополнительные 200-250 млн долларов дохода", – признал Коболев.

Ранее Копенгаген предложил оператору "Северного потока – 2" перенести прокладку трубы южнее острова Борнхольм. Это требует новых согласований и экспертиз, что может задержать окончание строительства на несколько месяцев.