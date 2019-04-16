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"Северный поток-2" усилил уязвимость Европы

Фото: www.globallookpress.com
Безопасность региона под угрозой, пока газопровод не будет запущен

Задержка реализации проекта "Северный поток-2" грозит серьезными проблемами Европе. Об этом заявил гендиректор немецкой компании Wintershall Марио Мерен.

По его мнению, строящийся газопровод должен обеспечить энергетическую безопасность ЕС как в среднесрочной, так и долгосрочной перспективе. Это особенно важно сейчас, когда собственное производство топлива в Европе заметно сокращается.

"Безопасная, прямая и эффективная транспортная инфраструктура служит необходимым условием, чтобы природный газ действительно доставлялся туда, где он необходим", – цитирует Мерена РБК.

Фото: www.globallookpress.com

Однако сейчас европейцев лишают возможности воспользоваться новой инфраструктурой "как можно скорее". Под угрозой не только стабильные поставки газа в Европу, но и многие европейские проекты, поскольку инвесторы опасаются в них вкладываться из-за возможных перебоев с энергоснабжением.

Накануне оператор проекта "Северный поток-2" Nord Stream 2 обвинил Данию в намерении затянуть строительство. Эта страна - единственная, кто еще не дал разрешение на прокладку трубы в своей экономической зоне. Вопрос Копенгаген рассматривает с 2017 г., ему было предложено два варианта маршрута, каждый из которых получил одобрение экологов и технических специалистов. Однако недавно датские власти предложили "Газпрому" рассмотреть третий вариант – южнее острова Борнхольм.

Раньше, дескать, о таком маршруте нельзя было думать, поскольку данная территория считалась спорной между Данией и Польшей. Теперь стороны договорились, хотя юридическое оформление соглашение еще не завершено. Nord Stream 2 подготовил и отправил Копенгагену эту третью заявку, хотя новый маршрут увеличивает длину газопровода примерно на 25 км и срок реализации проекта почти на полгода.

"Нафтогаз Украины", который сейчас бьется с "Газпромом" за продолжение транзитных поставок газа в ЕС, встретил это сообщение с ликованием.

Николай ВИКТОРОВ
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