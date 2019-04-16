В Европе нашли замену "Северному потоку – 2"

ЕС спонсирует конкурента российского газопровода

Дабы избежать энергетического рабства, в которое, как утверждает Запад, попадет Евросоюз после запуска неугодной топливной магистрали, последний решил профинансировать новый проект. Так, щедрый ЕС пожалует порядка €215 млн на строительство Baltic Pipe.

"Балтийская труба" соединит месторождения на норвежском шельфе в Северном море через Данию с Польшей, которая как раз надеется избежать газовой кабалы. Соответствующее соглашение между Исполнительным агентством по инновациям и сетям ЕС и компанией Gaz-System, которая является оператором польской ГТС, было подписано накануне.

Кстати, ее модернизация также предусмотрена в договоре, а не только прокладка труб по дну морскому. Об этом сообщается на официальном сайте энергетической компании.

Варшава рассчитывает перейти на голубое топливо не российского происхождения до 2022 г., когда истекает срок контракта с "Газпромом". На этот же год запланирован запуск "Балтийской трубы".

Заменить газ из РФ вполне возможно, например, на СПГ из США и Катара, поставки которого пока невелики. Однако существует более привлекательная альтернатива – это Baltic Pipe, предполагаемая мощность которого составит 10 млрд куб. м в год.