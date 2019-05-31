Украинцы возместят Киеву потерянные миллиарды за транзит

Депутат Рады рассказал, к чему ведет упрямство властей Незалежной

Отсутствие договора с Россией на прокачку раза в Европу обернется для Незалежной большими проблемами. Об этом заявил нардеп Верховной рады от партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Вадим Рабинович.

Во-первых, по его мнению, украинская газотранспортная система (ГТС) станет никому не нужной грудой металлолома, поскольку обслуживать трубу, по которой не идет газ, не рентабельно, да и просто не на что.

Во-вторых, Украина потеряет доход за транзит, а сейчас это – $3 млрд в год, напомнил Рабинович в эфире телеканала "112 Украина".

При этом стране уже требуются деньги на закачку газа в хранилища к предстоящей зиме. Как предупредил на днях глава НАК "Нафтогаз" Андрей Коболев, "на закупку газа нужен миллиард дополнительно". Эти расходы лягут на население страны, указал Рабинович.

Более того, анонсированная Киевом программа "2020", согласно которой Украина к этому году должна была выйти практически на полное самообеспечение газом, провалилась. И если власти по-прежнему будут покупать топливо не напрямую у России, а по так называемому "реверсу" из Европы, тарифы на коммунальные услуги для населения и предприятий продолжат расти.

"Драконовские платежки, убийство страны, срыв программы "2020". … И что мы делаем? Мы что, самые богатые?" – цитирует РИА ФАН нардепа.

Киев отказался от прямых закупок газа в РФ в 2015 году. В конце 2019 г. завершается срок действия договора на транзит топлива в ЕС. Новый контракт согласовать пока не удается.