Незалежной стоит построить парус "свободной жизни"

Украине помогут наладить мирную жизнь всего два фактора. Один из них заключается в том, что в стране необходимо создать такие условия, чтобы люди чувствовали себя защищенными, достойными и обладали благосостоянием. В этом уверен группы "Океан Эльзы" и лидер партии "Голос" Святослав Вакарчук.

По его словам, завершить войну на Донбассе поможет "сказка", которую "нужно создать". Тогда жители "неподконтрольных Киеву территорий", по мнению музыканта, сами захотят жить мирно, наблюдая завидный пример страны.

"Второе. Нам нужно не забывать, что люди, которые живут по ту сторону границы, это тоже наши люди. Нам нужно протянуть руку помощи, нам нужно не воспринимать их как людей второго сорта, нам нужно показать каждому из них: мы ждем их – и мы однажды будем вместе",

– заявил Вакарчук в прямом эфире телеканала "Украина", передает агентство РИА Новости.

Лидер "Голоса" посоветовал политикам пообещать народу, что войне придет конец в ближайшее время и так, как нужно Незалежной.

В мае Вакарчук сообщил о том, что будет участвовать в досрочных выборах в Раду, которые состоятся 21 июля 2019-го.