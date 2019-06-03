Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Экономика

Наука

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

В Киеве нашли способ закончить войну на Донбассе

Фото: www.globallookpress.com
продолжение"Преступление Порошенко": в Раде вспомнили о брошенных пенсионерах
Незалежной стоит построить парус "свободной жизни"

Украине помогут наладить мирную жизнь всего два фактора. Один из них заключается в том, что в стране необходимо создать такие условия, чтобы люди чувствовали себя защищенными, достойными и обладали благосостоянием. В этом уверен группы "Океан Эльзы" и лидер партии "Голос" Святослав Вакарчук.

По его словам, завершить войну на Донбассе поможет "сказка", которую "нужно создать". Тогда жители "неподконтрольных Киеву территорий", по мнению музыканта, сами захотят жить мирно, наблюдая завидный пример страны.

"Второе. Нам нужно не забывать, что люди, которые живут по ту сторону границы, это тоже наши люди. Нам нужно протянуть руку помощи, нам нужно не воспринимать их как людей второго сорта, нам нужно показать каждому из них: мы ждем их – и мы однажды будем вместе",

заявил Вакарчук в прямом эфире телеканала "Украина", передает агентство РИА Новости.

Святослав Вакарчук. Фото: www.globallookpress.com

Лидер "Голоса" посоветовал политикам пообещать народу, что войне придет конец в ближайшее время и так, как нужно Незалежной.

В мае Вакарчук сообщил о том, что будет участвовать в досрочных выборах в Раду, которые состоятся 21 июля 2019-го. 

Полина ИВАНОВА
новости партнеров
Загрузка...

В Европе потребовали ввести санкции против Украины

К мирским властям Киева воззвали церковные

Раскрыты новые подробности отравления Скрипалей

Виктория Скрипаль пообещала опубликовать эксклюзивные семейные фотографии и издать книгу

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей