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Яценюк убежал за границу

Арсений Яценюк. Фото: www.globallookpress.com
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Обе дочери политика уже получили американское гражданство и не собираются возвращаться в Киев

 Бывший премьер-министр Незалежной Арсений Яценюк и его семья в спешном порядке покинули территорию страны.

По информации издания Elise Journal, политик нашел пристанище в США. Отмечается, что обе дочери Яценюка уже получили американское гражданство и ждут отца за океаном.

Также, как уточняет URA.RU, супруга экс-премьера обладает гражданством Вануату. Не исключено, что и сам политик уже успел получить паспорт этого небольшого островного государства.

Ранее сообщалось,что  первые лица Украины, в том числе и Яценюк, предстанут перед законом как изменники родины. Экс-премьера обвиняли в намеренной "сдаче Крыма" и организации массовых убийств на Майдане.


Андрей ДОВЛАТОВ
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