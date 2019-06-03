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Бывший премьер-министр Незалежной Арсений Яценюк и его семья в спешном порядке покинули территорию страны.
По информации издания Elise Journal, политик нашел пристанище в США. Отмечается, что обе дочери Яценюка уже получили американское гражданство и ждут отца за океаном.
Также, как уточняет URA.RU, супруга экс-премьера обладает гражданством Вануату. Не исключено, что и сам политик уже успел получить паспорт этого небольшого островного государства.
Ранее сообщалось,что первые лица Украины, в том числе и Яценюк, предстанут перед законом как изменники родины. Экс-премьера обвиняли в намеренной "сдаче Крыма" и организации массовых убийств на Майдане.
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