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Вашингтон подал сигналы о примирении с Москвой

Фото: Утро.ру
Американцы делают невнятные "кивки", но Россия ждет "конкретных дел"

Власти США подают осторожные сигналы о том, что они готовы к возобновлению диалога с нашей страной по самому широкому кругу вопросов. Однако они должны заявить о своей позиции более внятно, потребовал помощник президента РФ Юрий Ушаков.

"В самое-самое последнее время можно углядеть некоторые сигналы, или, так скажем, кивки со стороны администрации (США) в направлении налаживания диалога по ряду направлений, в том числе диалога на высшем уровне. Желательно, чтобы эти сигналы были подкреплены конкретными делами",

приводит ТАСС слова представителя Кремля, сказанные им на международном научно-экспертном форуме "Примаковские чтения".

По словам чиновника, Москва весьма встревожена растущей конфронтацией в мире, ведь шаги, которые предпринимают в Вашингтоне, повышают напряженность в мировой политике.

 Юрий Ушаков. Фото: www.globallookpress.com 

"Особенно беспокоит, что неблагоприятные конфронтационные тенденции затрагивают и политическую, дипломатическую, торгово-экономическую, и военно-политическую область. Под угрозой оказалась вся система контроля над вооружениями", – развил свою мысль Ушаков.

Американцы упиваются безнаказанностью, предпринимая усилия "в сфере военного строительства". "Издержки такой политики для международной безопасности могут быть весьма и весьма опасными", – заключил помощник главы государства.

На прошлой неделе президент США Дональд Трамп пожаловался на то, что отношения между Москвой и Вашингтоном были испорчены из-за расследования спецпрокурора Роберта Мюллера о "российском вмешательстве" в выборы 2016 года. В мае глава Белого дома заявил, что хочет наладить конструктивный диалог с Москвой.

Очевидно, именно эти заявления прокомментировал Ушаков, говорят о "кивках" и "сигналах" из-за океана.

Андрей ФИЛАТОВ
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