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Трамп указал на виновного в плохих отношениях с Россией

Дональд Трамп. Фото: www.globallookpress.com
Президент США уверен, что две страны могут найти общий язык

Дональд Трамп заявил о том, что не хотел портить отношения с Россией. Однако это произошло из-за расследования спецпрокурора Роберта Мюллера о "вмешательстве" россиян в выборы главы Соединенных Штатов в 2016-м.

"Я думаю, что у нас могут быть хорошие отношения с Россией. Я думаю, что они были подпорчены лживой "охотой на ведьм",

– заявил глава Белого дома в интервью телеканалу Fox News.

Более того, Трамп считает, что контакты с Россией можно наладить за кратчайшие сроки – за то время, что он еще будет находиться на посту президента США.

Госсекретарь Соединенных Штатов Майк Помпео рассказывал о желании Трампа пообщаться с президентом России Владимиром Путиным на саммите G20 в Осаке, который пройдет 28-29 июня, правда, пока никаких договоренностей нет. 

По словам пресс-секретаря Белого дома Сары Сандрес, лидер американцев считает вопрос о "вмешательстве" России в выборы закрытым. В апреле Минюст США опубликовал отредактированный доклад по расследованию Мюллера. Трамп отметил, что документ был сфабрикован представителями Демократической партии – его ненавистниками. В Москве заявили о том, что он не содержит ни единого доказательства о том, что Россия влияла на президентскую гонку. В мае Мюллер, который подтвердил, что американцы не были в сговоре с россиянами, подал в отставку. Впрочем, он все равно считает, что Москва приложила руку к победе миллиардера. 

Полина ИВАНОВА
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