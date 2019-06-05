Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Экономика

Наука

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Трамп назвал Россию ответственной за плохую экологию в мире

Дональд Трамп. Фото: www.globallookpress.com
Американский лидер оценил свою страну как одну из чистых на планете

Президент США Дональд Трамп обвинил Россию, КНР и Индию в глобальном экологическом кризисе. Такое заявление он сделал в интервью телеканалу ITV после встречи с британским принцем Чарльзом. Причем аудиенция в Букингемском дворце должна занять всего 15 минут, однако представитель королевской семьи пытался на протяжении полутора часов убедить американского гостя в опасности глобального потепления и предпринять какие-то шаги для спасения планеты.

Но не тут-то было.

"Китай, Индия, Россия, многие другие страны – там плохой воздух, плохая вода, там окружающая среда загрязнена. В некоторых городах там невозможно дышать… Это они не выполняют своих обязательств", – цитирует слова хозяина Белого дома The Guardian.

А в США, считает президент, экологических проблем почти нет.

"Ну, в Соединенных Штатах сейчас самый чистый климат, согласно всем статистическим данным, и он даже улучшается... Мы хотим самую лучшую воду, самую чистую воду. Она должна быть кристально чистой", – подчеркнул Трамп.

Фото: www.globallookpress.com

Одновременно лидер США выразил уважение к позиции принца Чарльза по проблеме климатических изменений, поскольку это забота о будущем поколении. Также президент своеобразно ответил на вопрос журналиста согласен ли он с научной теорией об изменении климата.

"Я считаю, что погода меняется, и я полагаю, что она может меняться в обоих направлениях. Не забывайте, раньше это называлось термином "глобальное потепление", это не работало, потом это назвали "климатическими изменениями". Теперь это фактически называется "погодными катаклизмами"", – заметил американец.

Напомним, с 3 июня Трамп находится с трехдневным визитом в Соединенное Королевство. Накануне в СМИ и соцсетях бурно обсуждали, как он кунял на званом ужине во время выступления Елизаветы II.

Елена УСОВА
новости партнеров
Загрузка...

Киеву дали шанс вернуть Крым

Идею подкинули в Москве

Незалежной оставят транзит газа при одном условии

Украинцев попросили больше не таскаться по юристам

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей