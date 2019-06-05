Американский лидер оценил свою страну как одну из чистых на планете

Президент США Дональд Трамп обвинил Россию, КНР и Индию в глобальном экологическом кризисе. Такое заявление он сделал в интервью телеканалу ITV после встречи с британским принцем Чарльзом. Причем аудиенция в Букингемском дворце должна занять всего 15 минут, однако представитель королевской семьи пытался на протяжении полутора часов убедить американского гостя в опасности глобального потепления и предпринять какие-то шаги для спасения планеты.

Но не тут-то было.

"Китай, Индия, Россия, многие другие страны – там плохой воздух, плохая вода, там окружающая среда загрязнена. В некоторых городах там невозможно дышать… Это они не выполняют своих обязательств", – цитирует слова хозяина Белого дома The Guardian.

А в США, считает президент, экологических проблем почти нет.

"Ну, в Соединенных Штатах сейчас самый чистый климат, согласно всем статистическим данным, и он даже улучшается... Мы хотим самую лучшую воду, самую чистую воду. Она должна быть кристально чистой", – подчеркнул Трамп.





Одновременно лидер США выразил уважение к позиции принца Чарльза по проблеме климатических изменений, поскольку это забота о будущем поколении. Также президент своеобразно ответил на вопрос журналиста согласен ли он с научной теорией об изменении климата.

"Я считаю, что погода меняется, и я полагаю, что она может меняться в обоих направлениях. Не забывайте, раньше это называлось термином "глобальное потепление", это не работало, потом это назвали "климатическими изменениями". Теперь это фактически называется "погодными катаклизмами"", – заметил американец.

Напомним, с 3 июня Трамп находится с трехдневным визитом в Соединенное Королевство. Накануне в СМИ и соцсетях бурно обсуждали, как он кунял на званом ужине во время выступления Елизаветы II.

