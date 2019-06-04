Британская королева своей речью заставила главу Белого дома кунять

Президент США Дональд Трамп не устает веселить общественность. На этот раз хозяин Овального кабинета, который находится с трехдневным визитом на берегах Туманного Альбиона, задремал во время тоста королевы Великобритании Елизаветы II на банкета в Букингемском дворце прошлой ночью.



Как пишет сегодня Mirror, подремывание американского лидера попали на видеокамеру в тот момент, когда королева в своей речи коснулась отношений США и Соединенного Королевства. В определенный миг Трамп резко поднял голову.

Большинство пользователей, прокомментировавших "клевание носом" заокеанского гостя Лондона, простили такое поведение 72-летнему политику. Все-таки возраст, перелет, разница во времени. Более того, кто-то заметил, что на видеокартинке не хватает спящего российского премьера Дмитрия Медведева, которого периодически выхватывает камера "куняющим", как, например, на церемонии открытии Олипиады в Сочи-2014.

Кстати, на званом ужине присутствовало 170 гостей. На банкете подавали, в том числе, английское игристое вино 2014 года от Windsor Great Park по цене около £37.99, а также филе палтуса на пару с муссом из кресс-салата, спаржей и соусом из кервеля, затем можно было отведать седло виндзорского ягненка с травяной начинкой, весенними овощами и портвейным соусом.

Напомним, Трамп находится в Великобритании вместе с супругой с 3 июня.

