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Затеявший расследование против Трампа спецпрокурор Мюллер уходит в отставку

Дональд Трамп. Фото: www.globallookpress.com
Юрист ушел из Минюста и займется частной жизнью

Американский спецпрокурор Роберт Мюллер, в течение двух лет проводивший расследование о предполагаемом вмешательстве России в выборы в США и о связях президента Дональда Трампа с РФ, объявил о своем увольнении из Министерства юстиции. 

В своих первых комментариях относительно "российского следа" Мюллер отказался полностью очистить репутацию Трампа.

"Если бы мы были четко уверены, что президент не совершал преступления, мы так и заявили бы. Однако мы не установили, что президент совершил преступление",  

– цитирует Мюллера The New York Times

Он также напомнил, что, хотя департамент юстиции запрещает обвинять в преступлении действующего президента, Конституция США позволяет официально обвинить главу государства в неподобающих действиях, что может позволить Конгрессу начать процедуру импичмента.

При этом Мюллер не забыл упомянуть и Москву.

"Русские сотрудники разведки начали осторожное нападение на нашу политическую систему", – передает его слова Telegram-канал "Разведчик".

Расследование под руководством Мюллера началось в мае 2017 г. и закончилось 23 марта 2019-го. Спецпрокурору не удалось найти следов сговора сотрудников избирательного штаба Дональда Трампа с Россией.

Валентина МАЙОРОВА
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