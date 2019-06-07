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США угрожают России демаршем за реакцию на провокацию в Тихом океане

Фото: www.globallookpress.com
Российских военных ждет серьезный разговор

Вашингтон на фоне сегодняшнего морского ЧП готовит Москве ноту протеста, предупредил и.о. министра обороны США Патрик Шанахан. При этом поведение российского экипажа американский чиновник назвал "небезопасным и непрофессиональным".

"У нас с россиянами состоятся разговоры по военным каналам, и, конечно, мы предпримем в их отношении демарш",

– пригрозил временный глава оборонного ведомства, подчеркнув, что, прежде всего, он радеет за безопасность американских солдат, передает ТАСС.

По словам Шанахана, инцидент в Тихом океане не повлияет на количество и качество операций Соединенных Штатов, не станет "сдерживанием" их действий.

Напомним, в пятницу, 7 июня заокеанский ракетный крейсер Chancellorsville подрезал противолодочный корабль "Адмирал Виноградов". Столкновения чудом удалось избежать благодаря действиям российского экипажа.

Инцидент произошел в Восточно-Китайском море. Бытует мнение, что американцы умышленно спровоцировали опасную ситуацию, за что командованию крейсера был заявлен протест.

Ксения АНДРЕЕВА
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