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Париж призвал ЕС перестать давить на Москву

Жан-Люк Меланшон. Фото: www.globallookpress.com
Французы устали от санкционной войны

Глава левой партии "Непокорившаяся Франция" Жан-Люк Меланшон считает, что ЕС нужно оставить Россию в покое и перестать вводить против нее санкции.

По его мнению, на предстоящих выборах в Европарламент необходимо выбрать депутатов, которые изменят политику организации.

"В ваших интересах иметь депутатов, которые не станут участвовать в антироссийской и пронатовской истерии, что свирепствует в Европарламенте",

цитирует Меланшона издание Figaro.

Политик также раскритиковал идею вступления Украины в ряды НАТО. По его словам, Европа не должна наращивать напряженность с Россией и допускать Киев до участия в альянсе, передает телеканал "360".

Напомним, что после присоединения Крыма к России отношения Запада с Москвой резко ухудшились. Страны Старого Света обвиняют Кремль во вмешательстве и ежегодно ужесточают санкции, не приводя никаких доказательств.

Евгений БЫСТРИЦКИЙ
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