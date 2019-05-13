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Глава левой партии "Непокорившаяся Франция" Жан-Люк Меланшон считает, что ЕС нужно оставить Россию в покое и перестать вводить против нее санкции.
По его мнению, на предстоящих выборах в Европарламент необходимо выбрать депутатов, которые изменят политику организации.
"В ваших интересах иметь депутатов, которые не станут участвовать в антироссийской и пронатовской истерии, что свирепствует в Европарламенте",
– цитирует Меланшона издание Figaro.
Политик также раскритиковал идею вступления Украины в ряды НАТО. По его словам, Европа не должна наращивать напряженность с Россией и допускать Киев до участия в альянсе, передает телеканал "360".
Напомним, что после присоединения Крыма к России отношения Запада с Москвой резко ухудшились. Страны Старого Света обвиняют Кремль во вмешательстве и ежегодно ужесточают санкции, не приводя никаких доказательств.
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