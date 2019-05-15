Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Экономика

Наука

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Украина нашла санкционную управу на Россию

Владимир Гройсман. Фото: www.globallookpress.com
продолжениеТяжелый день: США вслед за Украиной объявили о новых санкциях
Киев возомнил себя будущим ключевым игроком в мире

Незалежная делает новый ход в санкционной войне с Россией. Кабмин страны расширяет пакет экономических мер против РФ.

Об этом сообщается на сайте правительства Украины.

"Правительство приняло <…> решение о применении специальной пошлины на все товары происхождением из Российской Федерации. Исключение составляют чувствительный импорт, такой как уголь, кокс, бензин, сжиженный газ и фармацевтическая продукция", – говорится в тексте Кабмина.

Пошлинами будут облагаться минеральные удобрения, сельхозпродукция и транспорт, уточняет "Страна.ua". По словам украинского премьер-министра Владимира Гройсмана, антироссийские санкции сделают Украину только сильнее и помогут стране стать чуть ли не ведущей державой в мире.

"Такие испытания сделают Украину сильнее – как бы нам ни было трудно. Мы будем играть ключевую роль на мировых рынках, которые являются цивилизованными и перспективными для Украины", – цитирует Гройсмана "112 Украина" во время заседания.

В апреле Киев ввел запрет на импорт ряда товаров из России, а именно стеклянную тару, карбамидо-формальдегидный концентрат, проводники для электрического тока напряжением более 1 тыс. вольт, электроаппаратуру для железнодорожной инфраструктуры, пружины для грузовых вагонов и многое другое.

Москва в долгу не осталась и вскоре нанесла серьезнейший экономический удар. С 1 июня на Украину прекращаются регулярные поставки нефти и нефтяных продуктов, а также угля. Энергоносители будут экспортироваться в Незалежную только по специальным разрешениям. Кроме того, Украину лишили российской машиностроительной продукции.

Артем ВЕСЕЛЫЙ
новости партнеров
Загрузка...

Пассажиров SSJ-100 погубили пилоты

Следователи выясняют, кто именно из двух летчиков совершил фатальную ошибку

Меркель усмехнулась попыткам остановить строительство "Северного потока – 2"

Российский проект находится под надежной защитой немецкого политика

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей