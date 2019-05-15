Киев возомнил себя будущим ключевым игроком в мире

Незалежная делает новый ход в санкционной войне с Россией. Кабмин страны расширяет пакет экономических мер против РФ.

Об этом сообщается на сайте правительства Украины.

"Правительство приняло <…> решение о применении специальной пошлины на все товары происхождением из Российской Федерации. Исключение составляют чувствительный импорт, такой как уголь, кокс, бензин, сжиженный газ и фармацевтическая продукция", – говорится в тексте Кабмина.

Пошлинами будут облагаться минеральные удобрения, сельхозпродукция и транспорт, уточняет "Страна.ua". По словам украинского премьер-министра Владимира Гройсмана, антироссийские санкции сделают Украину только сильнее и помогут стране стать чуть ли не ведущей державой в мире.

"Такие испытания сделают Украину сильнее – как бы нам ни было трудно. Мы будем играть ключевую роль на мировых рынках, которые являются цивилизованными и перспективными для Украины", – цитирует Гройсмана "112 Украина" во время заседания.

В апреле Киев ввел запрет на импорт ряда товаров из России, а именно стеклянную тару, карбамидо-формальдегидный концентрат, проводники для электрического тока напряжением более 1 тыс. вольт, электроаппаратуру для железнодорожной инфраструктуры, пружины для грузовых вагонов и многое другое.

Москва в долгу не осталась и вскоре нанесла серьезнейший экономический удар. С 1 июня на Украину прекращаются регулярные поставки нефти и нефтяных продуктов, а также угля. Энергоносители будут экспортироваться в Незалежную только по специальным разрешениям. Кроме того, Украину лишили российской машиностроительной продукции.