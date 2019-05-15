Экономическая атака продолжается

Вашингтон придумал новое наказание для Москвы за вмешательство в президентские выборы 2016 года. При этом вид расправы остается прежним – санкции.

Черновик свеженького списка составил Конгресс Соединенных Штатов. Инициатором законопроекта выступил комитет по финансовым услугам, пишет Bloomberg, ссылаясь на своего осведомителя.

Таким образом, санкционная лихорадка может затронуть госдолг РФ, энергетический и банковский секторы. Отмечается, что предложение носит предварительный характер и пока еще не внесено в нижнюю палату представителей США.

Черновой вариант ограничений, основанный на докладе спецпрокурора Роберта Мюллера, активно обсуждается среди конгрессменов с привлечением экспертного мнения для того, чтобы санкции ударили по России как можно больнее. Между тем еще в 20-х числах марта в его отчете содержалось опровержение о пособничестве РФ. Тогда американский лидер Дональд Трамп был реабилитирован.

К слову, в Кремле не раз заявляли, что не вмешивались во внутренние дела Белого дома. Однако за океаном верят только в то, во что хотят верить.



Ранее сегодня, 15 мая, пакет экономических ограничений расширила Украина, дабы усилить положение страны на международной арене. Специальной пошлиной будет облагаться весь российский импорт, за исключением ряда товаров.

Напомним, накануне состоялась встреча российского лидера Владимира Путина и госсекретаря США Майка Помпео. Известно, что разговор на тему санкций был короткий.