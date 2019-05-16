Американцы загонят Россию в санкционную ловушку

От Вашингтона потребовали усилить воздействие на Москву

Введенные против РФ экономические и политические ограничения не приносят ожидаемого успеха. Чтобы заставить Кремль изменить свою политику, необходимо ввести дополнительные санкционные пакеты. Такие рекомендации озвучили американские эксперты.



Одной из самых действенных мер станет введение полного запрета на приобретение государственного долга РФ в любой валюте, считает бывший помощник министра финансов США по финансовым рынкам Далип Сингх, который в 2014 г. участвовал в подготовке первого пакета санкций против России.

"Я не могу придумать ни одного убедительного аргумента, почему американские пенсионные фонды должны финансировать российское правительство после его широкомасштабных и систематических попыток подорвать американскую демократию",

– приводит слова эксперта РБК.

Сингх также предложил обязать американских инвесторов раскрыть возможное владение акциями или облигациями Промсвязьбанка и, возможно, ВЭБа. Финансовым властям США он рекомендовал найти финансовых посредников, которые управляют "богатством президента России Владимира Путина".

По мнению Сингха, Америка должна продолжать поддерживать Украину – беднейшую страну Европы, чтобы со временем превратить ее в "успешную альтернативу Путину".

Другая экс-сотрудница Минфина США Элизабет Розенберг, которая ныне занимает пост эксперта Центра по новой американской безопасности, предложила принять меры, которые приведут к "реальным издержкам" в российской экономике. По ее мнению, нужно воздействовать на сектор финансовых услуг, оборону и разведку, технологии. Кроме того, необходимо вычислить всех околовластных олигархов и ввести против них персональные санкции.

Направленные против России меры принесли гораздо более скромный эффект, чем санкции против Ирана, признал экс-заместитель советника министра обороны США по вопросам России, Украины, Евразии, Балкан и контроля за обычными вооружениями Майкл Карпентер. Он предложил максимально ограничить все операции российских банков. Тот факт, что воздействие на российскую экономику приведет к "существенным издержкам" для российского народа, Карпентер назвал необходимым злом.

В настоящее время в Конгрессе США на рассмотрении находится законопроект об очередном пакете санкций против РФ. Они могут быть приняты как реакция на инцидент в Керченском проливе в ноябре прошлого года. Задержание украинских кораблей и моряков российскими пограничниками страны Запада восприняли как агрессивные действия со стороны Москвы.