Под Донецком заметили "российских" артиллеристов

"Бьют" из всех орудий

Украинские СМИ, ссылаясь на данные очевидцев и блогеров, сообщили об обстреле позиции ВСУ из орудий. "Реал" приводит цитаты местных жителей, якобы видевших в районе Петровки курсантов из российских артиллерийских училищ, которые "практикуются" в стрельбе.

"Вчера видел на кругу Петровском. Молодые, одного возраста. Новый камуфляж. У всех офицерский планшет", – приводит слова "очевидца" издание.

Интересно, что блогеры увидели даже САУ, которой точно не должно быть на линии разграничения согласно Минским договоренностям. Официального подтверждения этой информации нет.