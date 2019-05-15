Под Донецком заметили "российских" артиллеристов

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Украинские СМИ, ссылаясь на данные очевидцев и блогеров, сообщили об обстреле позиции ВСУ из орудий. "Реал" приводит цитаты местных жителей, якобы видевших в районе Петровки курсантов из российских артиллерийских училищ, которые "практикуются" в стрельбе.
"Вчера видел на кругу Петровском. Молодые, одного возраста. Новый камуфляж. У всех офицерский планшет", – приводит слова "очевидца" издание.
Интересно, что блогеры увидели даже САУ, которой точно не должно быть на линии разграничения согласно Минским договоренностям. Официального подтверждения этой информации нет.
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