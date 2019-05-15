В Кремле не понимают, почему власти Украины до сих пор этого не сделали

Руководители Незалежной должны забрать с полуострова оставленную там военную технику. Все вопросы о дальнейшей судьбе самолетов и кораблей следует адресовать Киеву. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.



Журналисты спросили у него, в силе ли предложение российского лидера Владимира Путина, адресованное киевским властям, забрать украинскую технику с полуострова. На это представитель Кремля заявил, что не помнит, были ли у этого предложения временные рамки. Но в Незалежной никак на него не отреагировали, то есть подобный вопрос некорректен.

"Поэтому сейчас ставить (этот) вопрос некорректно. Надо задавать вопрос украинским визави: почему они не отреагировали на предложение президента РФ?"

– приводит слова пресс-секретаря ТАСС.

После присоединения Крыма к России на полуострове остались десятки украинских военных кораблей и самолетов. Вся эта техника не обслуживается с 2014 г., российские военные охраняют ее.

В начале 2018 г. Владимир Путин заявил, что Москва готова вернуть Киеву его военную технику, хотя она в плачевном состоянии. По мнению президента РФ, украинские военнослужащие могли бы прибыть, чтобы забрать свои корабли в Одессу.

На днях российские власти заявили о том, что по истечении десятилетнего срока (то есть в 2024 г.) оставшаяся в Крыму украинская техника будет утилизирована, если Киев не заберет ее к тому моменту. Постепенно вооружение ветшает и приходит в негодность. Вооруженным силам РФ устаревшие украинские корабли и самолеты неинтересны.