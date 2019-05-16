Идея фикс Незалежной возмутила россиян

Киев навязывает Москве свое посредничество, однако она ни при каких обстоятельствах не пойдет на сделку, заявил замминистра энергетики РФ Анатолий Яновский. Вместо услуг по транзиту российского газа Украина предлагает его покупку на восточной границе с последующим выходом на европейский рынок.

То есть Незалежная собралась продавать наше голубое топливо в ЕС. При этом существующие договоренности предусматривают именно его доставку.

"С какой стати я буду отдавать своих потребителей им? Ради чего, если я им 30 лет уже поставляю?",

– изумился замглавы Минэнерго (цитата по ТАСС).

Чтобы закрыть тему транзита через территорию Украины, имеет смысл продлить действующий контракт, отметил Яновский. По его словам, документ можно скорректировать, в частности изменить пункты, где оговариваются сроки и объемы.

"В рамках европейских правил должна быть свобода передвижения через территорию по конкурентоспособной цене, они этого не представляют пока",

– заключил он, добавив, что в министерстве не теряют надежду урегулировать данный вопрос до конца текущего года, передает телеграмм-канал "Раньше всех. Ну почти".

Ранее в России подтвердили готовность страны участвовать в трехсторонних переговорах с Еврокомиссией и Украиной. В услугах последней РФ может прекратить нуждаться уже со следующего года. Если данный прогноз сбудется, стране-соседке придется несладко, признался глава "Нафтогаза" Андрей Коболев.