Выдача паспортов жителям Донбасса развяжет руки российской армии, считают в США

После массового принятия в российское гражданство жителей самопровозглашенных республик на востоке Украины Москва получит моральное право применять авиацию против армии Незалежной. Такое мнение высказал бывший специальный советник командующего войск США в Европе Марк Войджер.



"Российская Федерация движется в сторону полноценной легализации аннексии Донбасса. В ближайшем будущем Россия покажет всему мировому сообществу, что на Донбассе находятся полноценные граждане России. Это развяжет руки российским военным, а также позволит РФ применить боевую авиацию против украинских военных",

– заявил военный эксперт. Его слова приводит сайт украинского "24 канала".

По словам американца, собственные подданные в Донбассе нужны Кремлю для того, чтобы действовать в соответствии с официально утвержденной военно-политической доктриной, которая оставляет за Москвой право защищать российских граждан, где бы они ни находились.

Войджер также предупредил украинских военных, что, помимо применения авиация, Вооруженные силы РФ в скором времени могут предпринять попытку окончательно выдавить украинцев из Приазовья, чтобы "превратить Азовское море в российское внутреннее озеро". Ради этого россияне якобы могут устраивать "всевозможные провокации", которые будут выставлены как "унизительное поражение" украинской армии.

Тем временем в самопровозглашенных республиках наблюдается ажиотажный спрос на российские паспорта. Чтобы сбить волну, украинские СМИ передают сообщения о том, что вступление в гражданство РФ принесет жителям Донбасса уйму проблем: к примеру, они не получат пенсий и не смогут устроиться на работу. Руководители непризнанных государственных образований подтвердили этот факт, пояснив, что трудоустройство и пенсионное обеспечение возможны только при получении регистрации на территории России, сообщает ТАСС.

Двадцать четвертого апреля президент России Владимир Путин подписал указ об упрощенной выдаче российских паспортов жителям неподконтрольных Киеву районов Донбасса. Первого мая получение гражданства России упростили и некоторым другим категориям граждан Украины. В частности, получить заветный паспорт смогут постоянно проживающие в Крыму украинские граждане.