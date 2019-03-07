"Я тоже умею шутить": Луценко по-киношному отомстил Тимошенко

Генпрокурор Украины и кандидат в президенты устроили баттл с использованием оскорбительных отсылок к фильмам

Глава Генпрокуратуры Украины Юрий Луценко и лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко сцепились друг с другом из-за снятия с президентской гонки Юрия Тимошенко. До прямого столкновения пока дело не дошло, все ограничилось культурными приемчиками.



Первый удар нанесла Юлия Тимошенко, сравнив Луценко и Петра Порошенко с героями культового американского фильма "Тупой и еще тупее". По ее словам, оба господина специально раздули скандал со снятием кандидатуры ее однофамильца, чтобы отвлечь внимание народа от другого скандала, в котором фигурирует сам Порошенко в качестве коррупционера.

"Это все напоминает одну известную американскую кинокомедию, в которой участвуют Порошенко и Луценко. Называется эта кинокомедия "Тупой и еще тупее". И мне очень жаль, что они на этом разыгрывают, по сути, какой-то сериал", – заявила Юлия Тимошенко.

Луценко нашелся, чем ответить на такой "наезд". Для этого он воспользовался брифингом, где выступил с презентацией, один из слайдов которого был посвящен Тимошенко. В нем был использован кадр из другой американской комедии – "Сбрось маму с поезда". В самом названии фильма, видимо, был завуалирован призыв генпрокурора в адрес госпожи Тимошенко.

"Я тоже умею шутить",

– съязвил Луценко, передает ТСН.