Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Экономика

Наука

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

"Я тоже умею шутить": Луценко по-киношному отомстил Тимошенко

Фото: www.globallookpress.com
Генпрокурор Украины и кандидат в президенты устроили баттл с использованием оскорбительных отсылок к фильмам

Глава Генпрокуратуры Украины Юрий Луценко и лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко сцепились друг с другом из-за снятия с президентской гонки Юрия Тимошенко. До прямого столкновения пока дело не дошло, все ограничилось культурными приемчиками.

Первый удар нанесла Юлия Тимошенко, сравнив Луценко и Петра Порошенко с героями культового американского фильма "Тупой и еще тупее". По ее словам, оба господина специально раздули скандал со снятием кандидатуры ее однофамильца, чтобы отвлечь внимание народа от другого скандала, в котором фигурирует сам Порошенко в качестве коррупционера.

"Это все напоминает одну известную американскую кинокомедию, в которой участвуют Порошенко и Луценко. Называется эта кинокомедия "Тупой и еще тупее". И мне очень жаль, что они на этом разыгрывают, по сути, какой-то сериал", – заявила Юлия Тимошенко.

Луценко нашелся, чем ответить на такой "наезд". Для этого он воспользовался брифингом, где выступил с презентацией, один из слайдов которого был посвящен Тимошенко. В нем был использован кадр из другой американской комедии – "Сбрось маму с поезда". В самом названии фильма, видимо, был завуалирован призыв генпрокурора в адрес госпожи Тимошенко.

"Я тоже умею шутить",

– съязвил Луценко, передает ТСН.

Артем ВЕСЕЛЫЙ
новости партнеров
Загрузка...
По теме

Население Украины призвали готовиться к войне с Россией

Претендент на высший пост в стране предложил вооружить весь народ

Тест: что вы знаете о трагедии на перевале Дятлова?

Загадочная гибель даже сейчас не дает покоя исследователям

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей