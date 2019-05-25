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Порошенко сорвет выборы в Раду

Петр Порошенко. Фото: www.globallookpress.com
Экс-президент Незалежной подкупает украинских депутатов

Экс-депутат Верховной рады Александр Онищенко заявил о том, что выборы в парламент Украины не состоятся 21 июля, ни даже 28. Якобы его источники утверждают, что Петр Порошенко пытается саботировать голосование.

Вероятно, как говорит Онищенко, дату перенесут на август, но тогда бывший президент Украины попытается оттянуть еще дальше это событие. По его словам, Порошенко тратит деньги на покупку депутатов, чиновников и даже мелких активистов.

"Наш источник сказал, что за 4,5 лет ВР они столько не получали ($) от Порошенко сколько за эти 2 недели. Расчёт прост – саботировать решение о проведении выборов, выставив Зе "профаном", тянуть процесс до осени, для ослабления рейтинга нового президента", – заявил Онищенко на своей странице в Facebook. 

Владимир Зеленский, распустив Верховную раду после инаугурации, назначил досрочные выборы на 21 июля 2019-го. Это дает ему и его команде шанс получить большинство в парламенте. 

Полина ИВАНОВА
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