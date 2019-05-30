Виной этому сроки перерегистрации документов о смене главы политической силы

Партия "Слуга народа" украинского лидера Владимира Зеленского рискует "пролететь" мимо досрочных выборов в Верховную Раду. Это случится, если Министерство юстиции не захочет упростить сроки перерегистрации документов партии, у которой вместо Ивана Баканова лидером теперь является Дмитрий Разумков.

"Если пустят регистрацию изменений партийного устава по общей процедуре, то "Слуга народа" не успеет провести съезд 8 июня и выдвинуть своих кандидатов на внеочередные выборы Рады, и партия президента окажется вне стен нового парламента", -– рассказал он.

Как сообщает издание "Киеввласть", Минюст не собирается проводит перерегистрацию главы "Слуги народа" по сокращенной процедуре, потому что у назначенного замглавы СБ Украины Баканова уже не было права на съезде подписывать партийные документы. Отмечается, что согласно закона, чиновник не может параллельно возглавлять политическую силу.

Издание не исключило варианта, что процедура перерегистрации затянется настолько, что представителей "Слуги народа" и вовсе не окажется в Раде.

Напомним, лидер Незалежной Владимир Зеленскийдосрочно прекратил работу парламента страны и назначил досрочные выборы на 21 июля. При этом сообщалось, что Петр Порошенко пытается саботировать голосование, подкупая депутатов.