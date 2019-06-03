Украинские радикалы объединятся для войны против России

Поодиночке националистов легко перебьет действующая власть

Радикалам нужно заключить союз перед внеочередными выборами в Верховную раду. Так они смогут набрать больше голосов и дать отпор "стране-агрессору". С подобным призывом выступил народный депутат Украины, лидер партии "Национальный корпус" Андрей Билецкий.



"Важно осознать: национальные интересы не будут отстаивать ни откровенные враги, которых идет в Верховную Раду немало, ни якобы проукраинские силы, которые мародерили последние 5 лет. Национальный Корпус инициирует объединение патриотов, националистов и ветеранов в единый фронт",

– написал политик в своем блоге на сайте издания "Украинская правда".

Если радикалы выступят единым фронтом, они "смогут предотвратить капитуляцию Украины в войне с Россией и защитить государственные интересы", отметил Билецкий. Он также пожаловался на представителей власти, что они занимаются антирекламой раздробленных партий националистического толка. Именно из-за происков провластных сил националисты не пользуются доверием и поддержкой избирателей, цитирует его слова телеканал "360".

"Пока мы все воевали, волонтерили и занимались общественным активизмом, власть начали захватывать те, чей интерес – высасывать остатки ресурсов из государства. Вместе с Россией они вкладывали большие деньги, чтобы исключить всех нас как фактор украинской политики и чтобы дискредитировать внутри страны и за рубежом. Ни один из старых брендов не дает более 2,5% на этих выборах, потому объединяться должны не бренды, а люди, по чьим плечами - реальные дела", – отметил депутат.

Внеочередные выборы в Верховную раду пройдут 21 июля. Изначально они были запланированы на октябрь этого года. Но вступивший 20 мая в должность президента Украина Владимир Зеленский одним из своих первых указов распустил парламент, в котором у него не было фракции, и назначил внеочередные выборы.

Представители националистических сил встали в оппозицию новому главе государства. Их, в частности, возмутило, что во время своей инаугурационной речи он перешел на русский язык. В ответ на это Владимир Зеленский обвинил лидера Радикальной партии Олега Ляшко в том, что тот "снова делит людей".