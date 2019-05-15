Полиция получила угрожающее послание от анонимов

В Кривом Роге получили сообщение от неизвестного о том, что в 15 жилых домах заложено взрывное устройство.



Об этом пишет местный портал "Весь Кривой Рог", который опубликовал адреса всех домов, которые могут быть заминированы. Среди них оказался так называемый "дом-муравейник" на улице Виталия Матусевича, где проживают родители избранного президента Украины Владимира Зеленского.

Пока полицейские ищут анонимов, экстренные службы города эвакуируют людей из домов. Здания обыскивают на наличие подозрительных предметов, сообщает издание "Обозреватель".

Среди "заминированных" зданий есть несколько многоэтажек, больницы и онкологический диспансер, отмечает "Апостроф".