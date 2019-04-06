Адекватность украинского политика поставили под сомнение

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на своей странице в Facebook отреагировала на слова министра иностранных дел Незалежной Павла Климкина о компенсации Москвы за "столетия оккупации Украины".

"Так, а Климкин анализы сдавал? Мы же теперь знаем, что без анализов теперь на Украине важные разговоры не ведутся",

– написала Захарова.

Ранее кандидаты на пост главы государства Петр Порошенко и Владимир Зеленский сдали анализы на алкоголь и наркотики.

Напомним, что накануне Климкин заявил, что Россия должна Украине за "оккупацию".

"Если Россия будет говорить про мифические компенсации, то Украина тоже посчитает компенсации за все столетия оккупации, и тогда никакой России не останется", – пригрозил министр.