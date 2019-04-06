Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Климкин вызвал подозрение у Захаровой заявлением об "оккупации" Украины

Мария Захарова. Фото: www.globallookpress.com
Адекватность украинского политика поставили под сомнение

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на своей странице в Facebook отреагировала на слова министра иностранных дел Незалежной Павла Климкина о компенсации Москвы за "столетия оккупации Украины".

"Так, а Климкин анализы сдавал? Мы же теперь знаем, что без анализов теперь на Украине важные разговоры не ведутся",

написала Захарова.

Ранее кандидаты на пост главы государства Петр Порошенко и Владимир Зеленский сдали анализы на алкоголь и наркотики.

Напомним, что накануне Климкин заявил, что Россия должна Украине за "оккупацию".

"Если Россия будет говорить про мифические компенсации, то Украина тоже посчитает компенсации за все столетия оккупации, и тогда никакой России не останется", – пригрозил министр.

Евгений БЫСТРИЦКИЙ
новости партнеров
Загрузка...
По теме

Брызги долетели даже до Запада: анализы Порошенко и Зеленского взорвали Сеть

Пользователи отметили "День анализов" в Незалежной

Генсек Совета Европы назвал причины возвращения России в ПАСЕ

Ягланд согласился на равноправие

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей