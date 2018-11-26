Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Украина отсудила у России "потерянные" в Крыму деньги

Фото: www.globallookpress.com
В круглую сумму Киев оценил "отданные" Москве активы

Кредитное учреждение Незалежной похвасталось новым побором, который ожидает нашу страну. По мнению Ощадбанка, Россия задолжала ему $1,3 миллиарда. Якобы это сумма убытков, которые Украина понесла после потери Крыма.

Из заявления финансовой организации следует, что она выиграла иск против РФ в Арбитражном трибунале в Париже. Однако вышеназванная цифра не окончательная, поскольку с 2014 г. набежали и еще набегут проценты. 

"Международный арбитраж принял беспрецедентное решение о взыскании с РФ в пользу Ощадбанка 1,3 млрд долларов США. Решение удовлетворить требование о компенсации убытков Ощадбанка, причиненных в результате аннексии Крыма со стороны Российской Федерации, принял Арбитражный суд в Париже в своем решении от 26 ноября 2018 года", – похвалились в пресс-службе украинского банка.

В заявлении отмечается, что коммерческая организация не намерена останавливаться на полпути. Она будет добиваться исполнения данного решения во всех инстанциях. 

"После получения в установленном порядке решения арбитража Ощадбанк начнет принимать все возможные действия для выполнения решения и взыскания средств с Российской Федерации. Банк будет активно добиваться выполнения арбитражного решения в отношении активов России в соответствующих юрисдикциях во всем мире", – сказано в сообщении на сайте Ощадбанка.

Это крупнейший банк Украины, который был создан на базе компаний Сбербанка СССР в Незалежной. Впервые информация об иске появилась в 2015-м. Годом позже кредитное учреждение собиралось выбить из РФ более $1 млрд компенсации за потерянные активы и бизнес, а также проценты. 

В мае нечто подобное провернул "Нафтогаз". Тогда сообщалось, что суд в Гааге обязал Россию выплатить Незалежной компенсацию за убытки, которые она понесла после потери Крыма. К слову, по этой же причине Москву "атаковали" исками многие украинские компании. 

Оксана ПОДТУРКИНА
новости партнеров
Загрузка...

ЕС и НАТО требуют от России открыть Украине Азовское море

По мнению Запада, наличие в регионе военного флота Незалежной поможет деэскалации ситуации

Доллары и евро нужно купить до конца недели

Сейчас рубль растет, но в декабре все изменится

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей