В круглую сумму Киев оценил "отданные" Москве активы

Кредитное учреждение Незалежной похвасталось новым побором, который ожидает нашу страну. По мнению Ощадбанка, Россия задолжала ему $1,3 миллиарда. Якобы это сумма убытков, которые Украина понесла после потери Крыма.

Из заявления финансовой организации следует, что она выиграла иск против РФ в Арбитражном трибунале в Париже. Однако вышеназванная цифра не окончательная, поскольку с 2014 г. набежали и еще набегут проценты.

"Международный арбитраж принял беспрецедентное решение о взыскании с РФ в пользу Ощадбанка 1,3 млрд долларов США. Решение удовлетворить требование о компенсации убытков Ощадбанка, причиненных в результате аннексии Крыма со стороны Российской Федерации, принял Арбитражный суд в Париже в своем решении от 26 ноября 2018 года", – похвалились в пресс-службе украинского банка.



В заявлении отмечается, что коммерческая организация не намерена останавливаться на полпути. Она будет добиваться исполнения данного решения во всех инстанциях.

"После получения в установленном порядке решения арбитража Ощадбанк начнет принимать все возможные действия для выполнения решения и взыскания средств с Российской Федерации. Банк будет активно добиваться выполнения арбитражного решения в отношении активов России в соответствующих юрисдикциях во всем мире", – сказано в сообщении на сайте Ощадбанка.

Это крупнейший банк Украины, который был создан на базе компаний Сбербанка СССР в Незалежной. Впервые информация об иске появилась в 2015-м. Годом позже кредитное учреждение собиралось выбить из РФ более $1 млрд компенсации за потерянные активы и бизнес, а также проценты.

В мае нечто подобное провернул "Нафтогаз". Тогда сообщалось, что суд в Гааге обязал Россию выплатить Незалежной компенсацию за убытки, которые она понесла после потери Крыма. К слову, по этой же причине Москву "атаковали" исками многие украинские компании.