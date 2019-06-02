Депутат Рады Надежда Савченко считает выдачу жителям ДНР и ЛНР российских паспортов "проигранным боем" для Незалежной

Власти Незалежной проиграли в "войне за Донбасс", когда позволили, чтобы жители ДНР и ЛНР получили российские паспорта. Об этом заявила депутат Верховной рады Надежда Савченко.

По словам политика, Киеву нужно было вместо "конвульсий" по поводу паспортов сделать шаг навстречу гражданам Донбасса.

Еще одним проигрышем Украины, как отметила Савченко в эфире телеканала NewsOne, стал отказ ЛНР и ДНР от гривны.

"Нет украинских товаров, товары идут из России, поэтому покупать их надо в рублях", -– заметила депутат.

Она отметила, что в ходе переговоров в Минском формате власти Украины не продумали стратегию и поэтому теперь пожинают плоды.

Напомним, президент России Владимир Путин 24 апреля подписал указ, согласно которому упрощается порядок получения российских паспортов жителями ДНР и ЛНР.



