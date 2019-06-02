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Зеленский не сможет остановить войну в Донбассе

Владимир Зеленский. Фото: www.globallookpress.com
Зеленский вместо переговоров с Россией ездит на передовую и всячески поддерживает военных

 Депутат Верховной рады Нестор Шуфрич выразил мнение, что с приходом к власти Владимира Зеленского и его команды мирного урегулирования ситуации на Донбассе придется ждать еще очень долго.

"В ближайшее время мирной перспективы завершения конфликта в Донбассе не видать.  Этот вопрос отставлен в очень далёкую перспективу, если Зеленский не поменяет свою риторику, своё отношение к этому вопросу и, возможно, частично свою команду, -– заявил депутат в эфире  телеканала "112. Украина".

В итоге позиция Зеленского, отказывающегося от переговоров с президентом России Владимиром Путиным, не позволяет решить вопрос по Донбассу.

В свою очередь, в партии "Батькивщина" констатировали, что Киев не стремится налаживать связи с жителями Донбасса.

"Как вообще Киев коммуницирует с Донбассом? Да, никак. Эту политику, судя по всему, продолжит команда нового президента Владимира Зеленского. Вместо того чтобы инициировать переговорный процесс с востоком, он ездит на передовую и всячески поддерживает военных",-– рассказал RT один из представителей партии.

Он отметил, что  Киеве не планирует добиваться урегулирования конфликта.

Ранее депутат Рады Надежда Савченко заявила, что Украина "проиграла войну" за Донбасс.

Андрей ДОВЛАТОВ
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