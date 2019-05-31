Злоумышленника задержали при попытке выехать на Украину

В провозглашенной Донецкой народной республике суд приговорил преподавателя лицея к 10,5 годам лишения свободы за шпионаж в пользу украинских спецслужб.

"По заданию СБУ осуществлял сбор и передачу анкетных данных студентов и сотрудников указанного лицея, в том числе проходящих службу в подразделениях Народной Милиции ДНР, а также распространял на территории Республики листовки проукраинского пропагандистского характера", -

сообщается на сайте министерства государственной безопасности ДНР.

Кроме того, злоумышленник отправлял на скандально известный сайт "Миротворец" письма с данными сотрудников лицея.

