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В провозглашенной Донецкой народной республике суд приговорил преподавателя лицея к 10,5 годам лишения свободы за шпионаж в пользу украинских спецслужб.
"По заданию СБУ осуществлял сбор и передачу анкетных данных студентов и сотрудников указанного лицея, в том числе проходящих службу в подразделениях Народной Милиции ДНР, а также распространял на территории Республики листовки проукраинского пропагандистского характера", -
сообщается на сайте министерства государственной безопасности ДНР.
Кроме того, злоумышленник отправлял на скандально известный сайт "Миротворец" письма с данными сотрудников лицея.
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