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Ограничения на Крымском мосту взбесили народ

Фото: www.globallookpress.com
Речь идет о железнодорожной части транспортного перехода

Негодование вызвало снижение скорости движения поездов.

Возмущаются, как обычно, соседи. СМИ Незалежной разразились гневными публикациями после новостей о мосте через Керченский пролив. Поводом для недовольства послужило высказывание крымского вице-премьера Михаила Селезнева об ограничении скорости поездов до 20 километров в час.

"С коллегами мы сейчас обсуждали, предлагая, что скорость не должна превышать 20 километров в час непосредственно по Крымскому мосту во время движения",

– сказал он журналистам. Селезнев пояснил, что таким образом туристы смогут по достоинству оценить великолепный вид, открывающийся с транспортного перехода, отмечает Крыминформ.

При этом в инфоцентре Крымского моста отметили, что максимальная скорость движения составов по железной дороге, согласно проекту, составляет 120 километров в час, тогда как средняя скорость в России – 80.

Шутка крымского вице-премьера вызвала у украинских журналистов раздражение. В словах Селезнева они увидели желание прорекламировать транспортный переход. Хотя он в этом давно не нуждается. Несмотря на его очевидную популярность, издания Незалежной пишут, что в России "…нашли новый способ для пиара Керченского моста".

Напомним, ранее Селезнев сообщил, что в этом году в Крыму готовятся принять более 7 миллионов отдыхающих.

Кристина ЧЕРНИКОВА
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