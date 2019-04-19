Сербия признает Крым российским

Маленькая страна не боится давления грозного Запада

Сербы уже считают Крым российской территорией, пора заявить об этом официально. Таково мнение зампредседателя Сербской радикальной партии (СРП) Александра Шешеля. По его словам, СРП уже неоднократно поднимала этот вопрос в парламенте.

"Россия последовательно защищала в Совбезе ООН территориальную целостность Сербии. Поскольку Россия – самый близкий союзник Сербии, мы считаем, что надо признать территориальную целостность РФ", - подчеркнул политик.

Находясь на Ялтинском международном экономическом форуме в Крыму, он отметил изменения, которые произошли на полуострове за последнее время. "Вижу, как живут здесь люди, как они себя ощущают. Каждый раз, когда я приезжаю, я вижу – появляются новые инфраструктурные проекты", – рассказал Шешель в интервью РИА "Новости". Между тем, по его мнению, будучи частью Украины, Крым был весьма слабо развитым регионом.

"У нас прозападное правительство, но народ считает россиян братьями. Думаю, что в будущем Сербия признает Крым частью России", – заявил Шешель.

Причем негативная реакция Запада по этому поводу сербов не пугает. Они уже отстояли свою точку зрения, отказавшись слепо следовать за США и вводить антироссийские санкции в 2014 году. На это указал в беседе с "Известиями" глава МИД Сербии Ивица Дачич.

"Сербия старается стать членом Евросоюза, но это не значит, что она должна забывать о традиционных отношениях с такими друзьями, как Россия", – пояснил он.

Осенью 2019 г. ожидается подписание соглашение о создании зоны свободной торговли между ЕАЭС и Сербией, напоминает телеканал"360".