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Изоляцию Крыма признали невозможной

Фото: www.globallookpress.com
Злопыхателям не удалось отрезать полуостров от мирового сообщества

Жители российского региона не чувствуют себя ущемленными в связи с введенными против республики западными санкциями. Такое заявление на брифинге в Ялте сделала официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова.

"Наглядным выражением поступательного развития внешнеэкономических связей полуострова стало ежегодное проведение настоящего Ялтинского форума. Есть лжефорумы, а это настоящий. Изоляция Крыма – это миф",

приводит слова дипломата РИА "Новости".

Захарова указала на широкий состав зарубежных участников Ялтинского международного экономического форума – представительного делового мероприятия, которое ежегодно проходит в Крыму. Если в 2018 г. в Крыму встречали представителей 60 иностранных делегаций, то в этом число участников форума превысило 4,5 тысячи человек почти из 100 стран мира. Всего же на полуострове ежегодно проходит более 40 международных мероприятий.

  Мария Захарова. Фото: www.globallookpress.com 

Представитель внешнеполитического ведомства пригласила всех критиков приехать в Крым и собственными глазами увидеть, что происходит в республике.

"Всем, кто так или иначе характеризует обстановку здесь, в Крыму, критикует или делится своими ощущениями, нужно советовать одно: просто приезжайте, пообщайтесь с людьми, посмотрите сами, задайте вопросы, поговорите и сформируйте свое отношение не на основе чьих-то данных, непроверенных и заранее фейковых, а на основе ваших личных ощущений", – отметила дипломат.

По ее словам, Россия поощряет интерес западных стран к Крымскому полуострову, даже "несмотря на русофобские установки" целого ряда государств. Развитие сотрудничества между регионом и другими странами пойдет на пользу всем, уверены в МИД.

Андрей ФИЛАТОВ
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