Берлин защитит права Крыма и Донбасса

Бундестаг инициировал создание международной комиссии по мониторингу ситуации в этих регионах

Политики на Западе не имеют целостной картины происходящего в Крыму и Донбассе. В связи с этим в Берлине решили организовать мониторинговую группу, которая сможет оценить ситуацию непредвзято. Об этом сообщил депутат бундестага от партии "Альтернатива для Германии" Вальдемар Гердт.

"Это будет альтернативная правозащитная организация. Я не вижу сегодня организаций, которые бы работали на полном нейтралитете в этом вопросе, у нас всегда идеологические догмы то с одной, то с другой стороны", – пояснил парламентарий РИА "Новости".

Гердт, который и настоял на собрании комиссии, сообщил, что о своем желании включиться в работу уже заявили депутаты из 7 стран ЕС. Решено, что штаб-квартира группы правозащитников будет базироваться в столице ФРГ.

Ранее европейские политики и общественные деятели, побывавшие в Крыму на праздновании 5-й годовщины воссоединения республики с Россией, были удивлены, как Москва за столь короткий срок добилась того, чего немцы не смогли сделать за несколько десятилетий.