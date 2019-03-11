Москва когда-то рассматривала возможность вступить в НАТО

В начале 2000-х у Владимира Путина был курс на то, чтобы страна сблизилась с Европой. Однако иностранные политики сами отказались от сотрудничества и сделали это зря. В этом уверен бывший советник экс-канцлера Германии Гельмута Коля по внешним и оборонным вопросам Хорст Тельчик.

"На Западе любят возмущаться, грозить пальцем, СМИ выставляют Путина могущественным злодеем, который способен на все. Нельзя не заметить однобокость такой позиции. Но Путин – не враг Европы",

– заявил политик в интервью изданию Spiegel.

По его словам, лидера России на тот момент волновали вопросы общей безопасности в регионе. Тем не менее под влиянием США Европа проигнорировала попытки Москвы наладить контакт. Тельчик также добавил, что Европе следовало не только думать об Украине и вступлении этой страны в НАТО и ЕС. Западу необходимо было разрабатывать предложения и для России. Например, создать проект об общеевропейской зоне свободной торговли. Тельчик подчеркнул, что Брюссель не стал ничего предпринимать.

Как отмечает портал URA.RU, Россию несправедливо называют "агрессором". По мнению политика, Москва лишь защищается от внешней угрозы. При этом он считает, что НАТО лишь способствует тому, чтобы отношения с Россией ухудшились, посылая самолеты летать около границы.