Санкции напомнили Крыму жизнь при Украине

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Санкции практически не сказываются на социальной сфере и экономическом развитии Крыма. Об этом заявил глава республики Сергей Аксенов.
Он подтвердил, что есть упущенные возможности, к примеру, в плане экспорта крымской продукции или морских перевозок.
"Не секрет, что грузооборот крымских портов снизился", – признал Аксенов в интервью РИА "Новости".
Но даже на этом фоне за 5 лет в составе России Крым преобразился больше, чем за 23 года украинского правления, когда регион был лишен возможности развития даже без западных санкций.
"Не было и иностранных инвестиций – инвесторов отпугивали коррупция украинских чиновников и плачевное состояние инфраструктуры", – пояснил глава республики.
С 18 по 20 апреля на полуострове пройдет ежегодный Ялтинский международный экономический форум. Мероприятие привлекло более 3 тыс. участников из почти 100 стран, передает телеканал "360".
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