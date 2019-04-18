Санкции напомнили Крыму жизнь при Украине

Давление Запада не смогло повлиять на регион

Санкции практически не сказываются на социальной сфере и экономическом развитии Крыма. Об этом заявил глава республики Сергей Аксенов.

Он подтвердил, что есть упущенные возможности, к примеру, в плане экспорта крымской продукции или морских перевозок.

"Не секрет, что грузооборот крымских портов снизился", – признал Аксенов в интервью РИА "Новости".

Но даже на этом фоне за 5 лет в составе России Крым преобразился больше, чем за 23 года украинского правления, когда регион был лишен возможности развития даже без западных санкций.

"Не было и иностранных инвестиций – инвесторов отпугивали коррупция украинских чиновников и плачевное состояние инфраструктуры", – пояснил глава республики.

С 18 по 20 апреля на полуострове пройдет ежегодный Ялтинский международный экономический форум. Мероприятие привлекло более 3 тыс. участников из почти 100 стран, передает телеканал "360".