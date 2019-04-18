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Санкции напомнили Крыму жизнь при Украине

Фото: www.globallookpress.com
Давление Запада не смогло повлиять на регион

Санкции практически не сказываются на социальной сфере и экономическом развитии Крыма. Об этом заявил глава республики Сергей Аксенов.

Он подтвердил, что есть упущенные возможности, к примеру, в плане экспорта крымской продукции или морских перевозок.

"Не секрет, что грузооборот крымских портов снизился", – признал Аксенов в интервью РИА "Новости".

Сергей Аксенов. Фото: www.globallookpress.com

Но даже на этом фоне за 5 лет в составе России Крым преобразился больше, чем за 23 года украинского правления, когда регион был лишен возможности развития  даже без западных санкций.

"Не было и иностранных инвестиций – инвесторов отпугивали коррупция украинских чиновников и плачевное состояние инфраструктуры", – пояснил глава республики.

С 18 по 20 апреля на полуострове пройдет ежегодный Ялтинский международный экономический форум. Мероприятие привлекло более 3 тыс. участников из почти 100 стран, передает телеканал "360".

Фоторепортаж
Воссоединение Крыма с Россией стало неожиданностью для крымчан
Фото: commons.wikimedia.org/Anton Holoborodko (CC BY-SA 3.0) Фото: commons.wikimedia.org/Elizabeth Arrott Сергей Аксенов. Фото ИТАР-ТАСС/ Валерий Матыцин
Фото ИТАР-ТАСС/ Сергей Фадеичев Фото: www.globallookpress.com Фото: most.life Фото: commons.wikimedia.org/Капитан Морган (CC BY-SA 4.0)
Николай ВИКТОРОВ
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