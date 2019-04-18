Крымскому мосту нашли замену

Сообщения о ненадежности сооружения через Керченский пролив нашли подтверждение

Люди предпочитают держаться подальше от Крымского моста, поэтому местные власти были вынуждены предложить им альтернативу в виде паромного сообщения. Так некоторые восприняли новость о начале курсирования между портами "Керчь" и "Кавказ" самоходного парома "Керченский-2".

"Мост очень-очень хороший! Не, не упадет!" - попытался сыронизировать один из пользователей Twitter с антироссийскими взглядами.

Между тем, паромное сообщение с движением по Крымскому мосту никак не связано. Как сообщили в пресс-службе Минтранса Крыма, "Керченский-2" придет на помощь уже курсирующему через пролив парому "Нина Малкова", который пользуется популярностью у туристов.

"Дополнительное паромное сообщение позволит закрыть потребность в морских перевозках через Керченскую паромную переправу, а также обеспечить перевозку транспорта, в отношении которого могут быть ограничения на проезд по Крымскому мосту", – указали в ведомстве.

Ранее украинские СМИ сообщали, что инженерное сооружение через Керченский пролив опасно для жизни, поскольку его арки уже накренились.