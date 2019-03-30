"Я не трус, но я боюсь": россиян взбесили слова главы Сербии о Крыме

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Сербский президент пытается усидеть на двух стульях.
Александр Вучич напомнил, почему Белград не признает Крым российским. По словам главы государства, сербы не могут этого сделать на фоне ситуации с Косово – ведь тогда эту территорию тоже назвали бы независимой и лишили страну права бороться за нее.
"Я считаю, что любой нормальный человек и в России, и в любой другой стране это понимает",
– заявил Вучич в эфире телеканала "Россия 24" (цитата по РИА Новости).
При этом сербский президент не устает подчеркивать, что Белград – лучший друг Москвы. В частности, его страна отказалась поддерживать санкции против России после присоединения Крыма, отметил он.
"Если у России есть друг получше, который в более тяжелых условиях сохраняет свою дружбу и любовь к России и к русскому народу, подскажите мне, что это за страна и где она находится", – подытожил Вучич.
Позиция сербского главы возмутила россиян. В Сети развернулась бурная дискуссия о желании политика "усидеть на двух стульях" (орфография и пунктуация сохранены).
"вучич отмазывается. на него просто давят. он прекрасно понимает различие ситуаций", "Нет у России друзей, кроме армии и флота. Отмазки типа: "Я не трус, но я боюсь", не принимаются", "Как же хочется и рыбку съесть, и на стуле посидеть", "Желание США и выбор Крыма это разные вещи, и он это понимает прекрасно. Такой же политик как и многие другие, на два фронта играет, и нам хочется угадить и этим", "Да, Вучич не Батька: мух от котлет отличать не умеет... ))))" "То что по праву принадлежит исторически России, не нуждается в признании кого то бы ни было!"
– прокомментировали пользователи слова сербского лидера.
Ранее в России предложили проверить старые документы о передаче Крыма Украине в 1954 году. Есть вероятность, что советские руководители нарушили закон, принимая это решение.
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