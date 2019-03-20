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Лавров прокомментировал план США о создании космического сегмента ПРО

Фото: pixabay.com
Американцы хотят хозяйничать на орбите

Решение Вашингтона обеспечить себя космическим сегментом ПРО вызывает больше вопросов, чем ответов. Например, каково придется странам не из числа американских любимчиков?

Не исключено, что пострадает их орбитальная собственность, если США доведут свой замысел до логического завершения, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.  По его словам, за океаном уже нашли необходимые средства на создание данного сегмента и "размещение на околоземной орбите ударных средств". По всей вероятности, заключил глава МИД, он будет угрожать, помимо прочего, "космическим объектам".

"Каким образом будет выстроена реально действующая боевая структура, готовая в любой момент зачистить космическое пространство от орбитальной собственности неугодных Вашингтону стран?"

– спросил Лавров на Конференции по разоружению, передает РИА "Новости". По мнению высокопоставленного дипломата, США своими действиями взламывают "ящик Пандоры", поскольку они не хозяева орбиты. Многие страны ведут разработку "боевых нагрузок", чтобы вывести их за пределы Земли, или имеют для этого все ресурсы.

"Проблема становится все более актуальной", – подытожил министр. 

Напомним, в январе Пентагон выпустил "Обзор политики США в сфере противоракетной обороны". В России на публикацию отреагировали немедленно, предположив, что она спровоцирует гонку вооружений в космосе, которая пошатнет безопасность на планете. 

Ксения АНДРЕЕВА
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