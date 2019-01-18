Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Экономика

Наука

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

"Пока не поздно": РФ отреагировала на заявление США по ПРО

Фото: mil.ru
Москва против обострения отношений с Вашингтоном и готова обсудить весь комплекс "стратегических" вопросов

Полноформатный российско-американский диалог по вопросу международной безопасности еще возможен, заявили в МИД РФ. Таким образом наши дипломаты дали развернутый ответ Пентагону на публикацию свежего "Обзора политики США в сфере противоракетной обороны", который вышел накануне. Документ стал индикатором безотлагательного возобновления переговоров "по всему комплексу вопросов". 

"Мы к такому разговору готовы. Наши предложения на этот счет были переданы США еще в июле прошлого года. Они до сих пор остаются без ответа", – сказано в комментарии внешнеполитического ведомства.

Дипломаты призывают Белый дом "проявить политическую волю" и вместе с российским правительством отыскать пути решения всех "стратегических" задач.

"Пока не поздно", – подчеркнули в МИД.

Там особенно обеспокоены совершенствованием космического сегмента американской ПРО, что, по мнению дипведомства, спровоцирует гонку вооружений в космосе. Та, в свою очередь, пошатнет безопасность и стабильность на планете, а они и без того "трещат по швам от безответственных действий" администрации США, которую Москва призывает "образумиться". 

Оксана ПОДТУРКИНА
новости партнеров
Загрузка...

Часики тикают: США подловили РФ на нарушении ДРСМД

Белый дом крепко вцепился в "ракету-нарушителя"

"Справились за 100 фунтов": генерал РФ раскрыл позор Лондона в деле Скрипалей

Британские спецслужбы неумело инсценировали покушение на экс-полковника ГРУ и его дочь

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей