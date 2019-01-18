"Пока не поздно": РФ отреагировала на заявление США по ПРО

Москва против обострения отношений с Вашингтоном и готова обсудить весь комплекс "стратегических" вопросов

Полноформатный российско-американский диалог по вопросу международной безопасности еще возможен, заявили в МИД РФ. Таким образом наши дипломаты дали развернутый ответ Пентагону на публикацию свежего "Обзора политики США в сфере противоракетной обороны", который вышел накануне. Документ стал индикатором безотлагательного возобновления переговоров "по всему комплексу вопросов".

"Мы к такому разговору готовы. Наши предложения на этот счет были переданы США еще в июле прошлого года. Они до сих пор остаются без ответа", – сказано в комментарии внешнеполитического ведомства.

Дипломаты призывают Белый дом "проявить политическую волю" и вместе с российским правительством отыскать пути решения всех "стратегических" задач.

"Пока не поздно", – подчеркнули в МИД.

Там особенно обеспокоены совершенствованием космического сегмента американской ПРО, что, по мнению дипведомства, спровоцирует гонку вооружений в космосе. Та, в свою очередь, пошатнет безопасность и стабильность на планете, а они и без того "трещат по швам от безответственных действий" администрации США, которую Москва призывает "образумиться".