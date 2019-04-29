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"На коленках у президента": Собчак показала интим с Зеленским

Ксения Собчак. Фото: www.globallookpress.com
Теледива позабавила фанатов связью с бывшим артистом

Ксения Собчак вспомнила один из эпизодов своей бурной жизни. Несколько лет назад она и теперешний новый президент Украины, тогда еще шоумен, Владимир Зеленский снимались в юмористическом шоу, кадры которого светская львица разместила в соцсети.

На видео теледива в рабочей одежде устраивается на коленях юмориста. "А ты мне сразу приглянулся", – призналась она ему. Судя по лицам обоих ситуация пришлась им по душе. В зале засмеялись.

Под роликом Ксения написала:

"Теперь я действительно могу говорить, что сидела на коленках у президента! Вот уж действительно, несповедимы пути Господни... Поздравляю Украину с новым молодым президентом".

Публикация Собчак вызвала бум в Сети. Многие тут же стали обсуждать политические вопросы, не забывая и о "блондинке в шоколаде", мнения разделились.

"Забавно, кто бы мог подумать, что он станет президентом! Круто настоящая демократия", "Кто к Ксении прикасается – тому светит президентство. Рано или поздно", "Тогда все на свои места встало , а то если все, кто сажал на свои колени Ксению станут президентами, это чуть ли не каждый месяц надо меняться президентам", "Следующий наш президент – Максим Виторган?", "Ксения, я Вас очень уважаю , но не нужно нас поздравлять! Зеленский – это ошибка природы, а не президент. Вот если бы у Вас Галустяна выбрали, вы бы сильно радовались?",  "А представьте, Ксения, если бы Вы стали президентом, тогда бы Россия посидела на коленях у Украины", "Если бы Ксюха выиграла у нас на президентских выборах, то видео было бы еще интереснее... президент России залез верхом на президента Украины",

– шутили подписчики.       

Второй тур президентских выборов на Украине состоялся 21 апреля. Победу одержал Владимир Зеленский. По данным ЦИК, он набрал около 73% голосов. За действующего украинского лидера Петра Порошенко проголосовали намного меньше избирателей. Такие результаты были новы для Незалежной: впервые в ее истории граждане выразили кандидату на пост главы государства такое доверие. 

Фоторепортаж
Непростой путь Собчак: от "Дома-2" до президента
Ксения Собчак. Фото: GLOBAL LOOK press Ксения Собчак. Фото: GLOBAL LOOK press Фото: GLOBAL LOOK press
Ксения Собчак. Фото: GLOBAL LOOK press Ксения Собчак. Фото: GLOBAL LOOK press Ксения Собчак. Фото: GLOBAL LOOK press Ксения Собчак. Фото: ИТАР-ТАСС/ Владимир Старков
Полина ДОРОЖКИНА
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